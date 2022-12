Salerno, 20 arresti oggi: sgominato traffico di droga in tutta Italia

Sono 19 le misure di custodia cautelare eseguite dalla polizia di Stato a Salerno in esecuzione di un'ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Salerno, su richiesta della locale Direzione distrettuale Antimafia, nell'ambito di un'operazione anti-droga che coinvolge non solo il capoluogo ma anche altri comuni della provincia e altre regioni italiane.

Venti le persone indagate a Salerno per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti nonché per diversi episodi di detenzione, cessione e vendita di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, crack, eroina e hashish. Diciannove su venti le misure eseguite: in 18 sono stati sottoposti alla custodia cautelare in carcere, uno ai domiciliari in ragione dell'età avanzata. Una persona allo stato risulta irreperibile.