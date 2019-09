CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 10 Settembre 2019, 12:00

Inquinamento ambientale. È questo uno dei titoli di reato - applicato per la seconda volta in Italia per delitti non legati a sversamenti abusivi - che la procura di Salerno ha contestato a dieci pescatori di frodo del napoletano in trasferta tra Punta Campanella e la Costiera Amalfitana per «rubare» coralli rossi e neri. Per loro anche contestazioni per pesca di frodo e commercializzazione illegale. Molti altri gli indagati, originari di Torre del Greco e Napoli - ma c'è anche un importante imprenditore di Civitavecchia - per i quali procede, per competenza territoriale, altra procura. L'accusa, per questi ultimi, è di ricettazione: sono artigiani e commercianti del settore.