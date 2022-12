Chi ha vissuto, più o meno sulla propria pelle, la criminalità organizzata degli anni Ottanta, tende a definirli balordi, tossici e teppisti. Ma non è comunque un motivo sufficiente per continuare a credere che Salerno sia un'oasi di pace, tantomeno una città sicura. Gli ultimi episodi di cronaca, tra spari, accoltellamenti e scazzottate, uniti al report del Sole 24 Ore sulla qualità della vita che ci vede ripiombare, anche su questo fronte, al fondo della classifica nazionale, fanno riflettere e temere i commercianti. Non solo quelli della movida, che all'alba di ieri si è risvegliata con un incendio che ha danneggiato la cucina di un lounge bar di via Galdo, al Carmine, sul quale sono in corso accertamenti. Tutti concordano su un punto: i controlli non ci sono. O se ci sono, vengono percepiti come del tutto insufficienti ad arginare fenomeni che sembrano aver avuto, proprio in queste settimane, una sgradevole impennata. Dal centro alla zona orientale.

APPROFONDIMENTI Salerno, arrestato pusher Rapina a mano armata in un bar ad Eboli Tartarughe in vendita su internet, condannato a 8 mesi

«Per fortuna non mi è mai capitato nulla - spiega Patrizia Caputo, titolare di un negozio a Torrione - Ma se devo dire di sentirmi serena direi una bugia. Quando dopo le 20 abbassiamo le saracinesche cala il buio sul quartiere, in tutti i sensi, perché l'illuminazione è fioca. Ho timore anche in quanto donna e, infatti, con altre colleghe, ci organizziamo per chiudere insieme e fare in modo che nessuna sia sola. Ultimamente poi ci sono stati diversi tentativi di truffa, alcuni dei quali andati in porto». Anche perché, conferma Giulio Rinaldi, ottico, «i giardinetti sono frequentati da personaggi poco raccomandabili ed è secondo me rischioso trattenersi in giro. Prima lo facevo, ora ci penso due volte, quello che si sente dire in giro non mi fa stare per nulla tranquillo». Non va meglio in via Vernieri, dove Giovanni De Chiara, proprietario di un negozio di frutta e verdura, ne vede di tutti i colori: «In giro ci sono loschi figuri e i bagni pubblici, che non sono sorvegliati, sono diventati l'accampamento dei tossicodipendenti. Da quando apro, alle cinque del mattino, fin quando non faccio armi e bagagli, non ho quasi mai il piacere di vedere una pattuglia dei vigili urbani o delle forze dell'ordine». Dello stesso avviso Rosaria Salzano, ristoratrice del centro storico: «Tutto questo che stiamo vivendo non è affatto piacevole e ci mette tensione - ammette - E il fatto che determinati episodi si verifichino anche in zone centralissime della città fa comprendere che la rete della vigilanza è scarsa».

Non per demerito degli addetti ai lavori, precisa Ernesto Fava, commerciante di Torrione, «ma perché c'è una scarsità di uomini e mezzi che è impressionante e credo che questo lo sappia bene anche il questore. Certo, abbiamo vissuto anni peggiori. Chi ha la mia età non dimentica la famosa notte delle bombe degli anni Ottanta, ma il fatto che siamo probabilmente in presenza di un altro tipo di criminalità, meno strutturata e più estemporanea, non può farci dormire sugli allori e ignorare un problema che esiste e va risolto». Problema che, secondo Uberto Crivelli, gioielliere del centro storico, c'è sempre stato: «Ci eravamo illusi che Salerno fosse un porto sicuro, non è così, anche se essendo una sorta di grande paese non registra eventi criminali della portata di altre città. Non credo che questo sia figlio di un disagio economico, ma di un imbarbarimento generale e di un pericoloso ritorno dell'eroina sulle piazze dello spaccio». Paolo Pasquariello, ristoratore di Mercatello, viene da Napoli e «in confronto questo mi sembra il Paradiso - dice - Certo, ho subito un furto, qualche tempo fa, ma poi null'altro. Di sicuro ho notato un calo di presenze delle forze di polizia. Prima c'erano più pattuglie e sembrava di vivere in una dimensione maggiormente protetta. Oggi tutto questo è evaporato, tra l'altro in un momento storico in cui la gente è affamata e furiosa». Un contesto, secondo Pasquariello, che potrebbe avere un peso specifico nell'escalation criminale. «Non ci sono soldi e c'è un consumo spropositato di droga - sbotta Marcella Arzano, commerciante del centro - Dopo la mezzanotte la città è terra di nessuno. Non capisco perché tenere impegnati quei pochi uomini che si sono in piazza della Concordia e poi lasciare il resto alla mercé di chiunque».