Arrestati per aver aggredito due carabinieri e un agente di polizia. Nella mattinata di oggi, militari della sezione radiomobile della compagnia di Salerno, in collaborazione con il personale del nucleo Tribunali e della polizia di Stato, hanno tratto in arresto il 75enne F.N., commerciante salernitano già noto alle forze dell'ordine, e il 39enne H.K, impiegato di origini albanesi residente a Baronissi, incensurato. I due si sono resi responsabili dei reati di violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.



I fatti sono accaduti sul Lungomare di Salerno: le forze dell'ordine sono state allertate a causa di una rissa tra il 75enne e un'altra persona, rimasta ignota perché datasi alla fuga. I militari intervenuti sul posto sono stati immediatamente aggrediti dall'uomo - che ha rifiutato di fornire i propri documenti - e, in un secondo momento, anche dal 39enne; i due uomini erano entrambi in stato di alterazione alcolica. Nella colluttazione due carabinieri hanno riportato lesioni per 5 e 10 giorni di prognosi; 10 giorni di prognosi anche per il poliziotto.



I due aggressori sono stati trasferiti presso il Tribunale di Salerno per la celebrazione del rito direttissimo: arresto convalidato e applicazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per tre volte a settimana. © RIPRODUZIONE RISERVATA