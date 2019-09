Martedì 24 Settembre 2019, 10:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nei giorni scorsi, i finanzieri del comando provinciale di Salerno hanno arrestato un cittadino salernitano che coltivava piante di marijuana in casa. I militari, in particolare, hanno notato delle piante sul balcone di una abitazione, del tutto simili alla marijuana, con foglie rigogliose e prossime all’infiorescenza. Decisi, quindi, ad intervenire nell’immediato, hanno perquisito l’appartamento, sequestrando 18 piante, piccole dosi di hashish e cocaina, nonché prodotti specifici per la coltivazione, quali flaconi di radicanti, fertilizzanti per lo sviluppo dell’infiorescenza ed una cesoia per la potatura.Il responsabile, con precedenti specifici, durante le operazioni ha anche cercato di sfuggire al controllo, chiudendosi in una stanza e nascondendosi dietro una poltrona; a nulla è valso il goffo tentativo. I finanzieri, dopo averlo scoperto, sentito il magistrato di turno, lo hanno tratto in arresto. Denunciato a piede libero anche il padre, con il quale il trentenne condivideva l’abitazione, adibita a vera e propria piantagione.