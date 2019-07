Sabato 6 Luglio 2019, 12:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli porgerà questo pomeriggio, alle 17, in piazza Amendola a Salerno, il benvenuto ufficiale al neo arcivescovo di Salerno, Campagna, Acerno monsignor Andrea Bellandi. «Al nuovo Pastore della Chiesa salernitana - commenta il sindaco di Salerno - l'auspicio di buon lavoro nella nostra comunità nel segno dell'amatissimo Patrono San Matteo Evangelista e di San Gregorio VII. Un pensiero affettuoso anche a Monsignor Luigi Moretti con l'auspicio che possa presto ritrovare la salute». «La collaborazione tra Chiesa e Comune di Salerno - spiega Enzo Napoli - è lunga e consolidata con tante iniziative di solidarietà civile e carità cristiana a favore della promozione umana e civile realizzate con parrocchie, movimenti ed associazioni ecclesiali».Dopo il benvenuto ufficiale del sindaco e il saluto dell'arcivescovo si procederà in processione verso il Duomo di San Matteo per il rito religioso dell'Ordinazione Episcopale e dell'Ingresso in Archidiocesi.