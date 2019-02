Compravendita auto di lusso con maxievasione fiscale, scatta il sequestro

Giovedì 14 Febbraio 2019, 12:55

Evasione delle imposte nella compravendita di autoveicoli di lusso provenienti da diversi Paesi europei, sequestrati beni per oltre 600mila euro ad una società dell'Agro Nocerino Sarnese (Salerno). La Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito questa mattina un sequestro preventivo di beni, disposto dal Gip del Tribunale di Nocera Inferiore (Salerno), nei confronti di una società del settore del commercio di autovetture, del formale rappresentante, nonché dei gestori di fatto dell'impresa e di altre società appositamente costituite per raggirare il fisco.Il provvedimento cautelare ha portato al sequestro di otto immobili, quindici autovetture, quote societarie e disponibilità finanziarie sui conti correnti, per un valore complessivo di oltre 600.000 euro. Quattro, invece, le persone sono state denunciate a piede libero per i reati tributari di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture per operazioni inesistenti. Le indagini hanno avuto origine da una verifica fiscale, a seguito della quale é stato individuato un sistema di evasione delle imposte nella compravendita di autoveicoli di lusso provenienti da diversi Paesi europei.Il meccanismo fraudolento avveniva mediante la presentazione alla Motorizzazione Civile di false attestazioni in ordine alla provenienza delle autovetture, che venivano cosi «nazionalizzate», simulando acquisti da privati che giustificavano la mancata applicazione delle imposte. Grazie a questo risparmio indebito, gli automezzi venivano posti in vendita ad un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato, determinando cosi una forma di concorrenza sleale ai danni dei tanti imprenditori corretti del settore.