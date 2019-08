Martedì 27 Agosto 2019, 14:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È indagato in stato di libertà per riciclaggio aggravato un pregiudicato già sottoposto alla misura detentiva alternativa degli arresti domiciliari e già recidivo per reati della stessa natura. Personale della squadra volante del commissariato di polizia di Cava de' Tirreninella mattinata di ieri, ha condotto un ispezione presso l'autofficina di proprietà dell'uomo, dove quest'ultimo era stato autorizzato a svolgere attività lavorativa di carrozziere. Nel corso dei controlli su alcune autovetture in fase di lavorazione, gli agenti si sono soffermati su di una «Crysler pt cruiser» parzialmente smontata, il cui numero di targa non corrispondeva con il numero del telaio.Sul veicolo, dal quale erano stati asportati i gruppi ottici anteriori e posteriori, il portellone posteriore, il paraurti anteriore e i sedili posteriori, erano in corso operazioni di modifica sostanziale. Infatti, risultavano saldate le portiere posteriori e sostituiti i finestrini posteriori con lamiere. Anche il lunotto posteriore era stato sostituito con una lamiera e il colore dell'autovettura appariva modificato da granata a beige e rosso pastello (bicolore). Inoltre, non erano presenti il documento di circolazione ed il targhettino identificativo della casa costruttrice.Da ultimo, in un vano deposito creato all'interno di un soppalco all'interno della carrozzeria, venivano rinvenuti numerosi pezzi di autovetture usate ma in ottime condizioni (vari sportelli, portelloni, gruppi ottici, specchietti, gruppo comandi alzacristalli ed altro) riconducibili a diverse autovetture di svariate marche, privati dei relativi identycard e di illecita provenienza. Per questi motivi, è stato disposto sequestro penale il veicolo e i pezzi. L'uomo era già stato tratto in arresto nello scorso mese di giugno dai poliziotti del Commissariato metelliano anche per il reato di ricettazione.