Automobil club, esordio tricolore vincente per i portacolori salernitani

Esordio tricolore vincente e denso di gratificazioni per l’Automobile Club Salerno con i propri portacolori impegnati nella prima gara del Campionato Italiano Drifting, e nel round inaugurale di Campionato italiano Formula Challenge. L’ACI Salerno ha aperto il 2023 agonistico con un successo tricolore ed un podio per i propri piloti, alla prima di Campionato Italiano Drifting che si è disputata all’Automotoracing presso la Fiera di Pavia.

Giuseppe Margarella al volante della sua Bmw è stato il migliore nei traversi di precisione della categoria Street Open, con cui ha tenuto a bada tutte le insidie degli avversari. Convincente terzo posto nella Pro2 per Pasquale Di Fiore, altro portacolori dell’Ente di via Vicinanza, ottimo interprete della gara e in piena sintonia con la trazione posteriore della sua Bmw. Sale sul podio assoluto il campione della Costiera Amalfitana Pietro Giordano Belfiore. L’esperto driver campano della Tramonti Corse conquista il terzo posto nella classifica generale al volante della Radical SR4 Gruppo E2SC Classe 1.400, con un esordio esaltante sulla nuova biposto. Ottimo successo anche per la giovanissima, ma già vincente e temuta, Giulia Candido. Dopo gli importanti traguardi della scorsa stagione, la driver inizia il 2023 con una vittoria di Classe in N 1.400 al volante della Peugeot 106 R 1.3, con la quale vince anche la coppa nella categoria femminile e guadagna il secondo posto nella Under 23.