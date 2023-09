Ha chiesto perdono ai familiari di Maria Grazia Martino, uccisa in casa a luglio dello scorso anno in seguito a una rapina. Giuseppe Buono, accusato dell’omicidio della 91enne salernitana, del tentato omicidio della sorella Adele e di rapina aggravata, ha consegnato ai nipoti presenti nell’aula della Corte di assise di Salerno (dove ieri è iniziato il processo a suo carico) una lettera di scuse: voleva solo rubare nella villetta di via San Leonardo, dove nei mesi precedenti aveva svolto le mansioni di badante alle due sorelle e al fratello allettato di queste ultime, avendo un disperato bisogno di soldi. Ma non voleva fare del male a nessuno.

E, invece, non andò così: l’ex badante Giuseppe Buono (difeso dall’avvocatessa Assunta Mutalipassi), conoscendo l’ingente disponibilità economica custodita in casa dalle sorelle Martino, scavalcò un muretto laterale che dava ad una corte interna prospiciente l’abitazione entrando in casa dalla porta d’ingresso che le due sorelle avevano l’abitudine di lasciare socchiusa: proprio mentre rubava i soldi nella borsa di una delle due donne, venne sorpreso dalle stesse.

Era ora di pranzo di sabato 9 luglio 2022: dalla visione dei filmati di alcune telecamere, gli agenti della Squadra Mobile di Salerno ricostruirono che l’uomo si era introdotto in casa Martino intorno alle 13 per uscirne mezz’ora dopo. Trenta minuti in cui in quella casa si consumò un massacro: chiusa a chiave la camera da letto in cui Isidoro Martino (fratello delle due donne) era allettato e dove erano nascosti 380mila euro in contanti (circostanza che l’ex badante non sapeva), Buono fu sorpreso dalle sorelle Martino che probabilmente hanno anche gridato e poi tentato di fuggire. Ma inutilmente, in quanto Buono colpì con una mazza di ferro Adele Martino alla nuca, facendola cadere dalle scale e travolgendo la sorella Maria Grazia che la precedeva tanto da cagionarne la morte. Solo all’alba del giorno dopo, la macabra scoperta da parte di una delle nipoti delle vittime che allertò i soccorsi.

Scattate le indagini, coordinate dal procuratore capo Giuseppe Borrelli e i suoi pm (Licia Vivaldi ed Alessandro Di Vico) e affidate agli agenti della Mobile agli ordini del vicequestore Gianni Di Palma, non ci volle molto ad incastrare Buono alle proprie responsabilità (oltre ai frame delle telecamere, in una precedente perquisizione era stata rivenuta una scatola vuota di una marca di scarpe corrispondente a un’impronta repertata nell’abitazione in cui è avvenuto il massacro) che, prima fermato di indiziato di delitto e poi raggiunto da misura cautelare, confessò dicendosi sin da subito «pentito, oltre che scioccato, per quanto commesso». Al processo, attraverso gli avvocati Massimo ed Emiliano Torre, si sono costituiti parte civile la sorella Adele insieme al nipote (il figlio di Isidoro che, nel frattempo, è deceduto) e altri familiari.