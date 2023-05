Bandiere Blu, la Campania sale a quota 19: San Mauro Cilento è la new entry

Sono 226 le località italiane marine e lacustri che hanno ottenuto il riconoscimento di “Bandiera Blu” nel 2023 per la qualità del loro ambiente, sedici in più rispetto alle 210 dello scorso anno: sono diciassette i nuovi ingressi, uno il comune non confermato.

Per la Campania, la new entry di quest'anno è San Mauro Cilento, con la sua bellissima spiaggia di Mezzatorre nella provincia di Salerno. La regione sale così a quota 19 bandiere blu, le stesse di Toscana e Calabria e dietro solo a Liguria (34) e Puglia (22).

Mantengono la bandiera blu, infatti, Vico Equense, Piano di Sorrento, Sorrento, Massa Lubrense e Anacapri nella provincia di Napoli e Positano, Capaccio, Agropoli, Castellabate, Montecorice, Pollica, Casal Velino, Ascea, Pisciotta, Centola, Camerota, Vibonati e Ispani in quella di Salerno.

Le 226 località italiane comprendono 458 spiagge, l'11% delle spiagge premiate a livello mondiale. Oltre ai comuni, hanno ricevuto la Bandiera Blu anche 84 approdi turistici. Le bandiere blu sono assegnate dalla ong internazionale per l'educazione alla sostenibilità Fee (Foundation for Environmental Education), con sede in Danimarca e presente in 81 Paesi.

Il riconoscimento è assegnato a località marine e lacustri sulla base della pulizia delle acque, la gestione dei rifiuti, le aree verdi e le piste ciclabili, i servizi sulle spiagge e nel comune, le strutture alberghiere e altro.

Le new entry di quest'anno, oltre a San Mauro Cilento per la Campania, sono Catanzaro, Rocca Imperiale (Calabria); Gatteo (Emilia Romagna); Laigueglia, Sori (Liguria); Sirmione, Toscano Maderno (Lombardia); Porto San Giorgio (Marche); Termoli (Molise); San Maurizio D'Opaglio, Verbania (Piemonte); Gallipoli, Isole Tremiti, Leporano, Vieste (Puglia); Orbetello (Toscana). Non è stata confermata quest'anno la bandiera blu a Cattolica (Emilia Romagna).