Bimbo scomparso a Salerno e ritrovato: il piccolo Alfredo si era addormentato in un armadio in casa

Ore di apprensione e poi il lieto fine. E' stato trovato il piccolo Alfredo Ascione, il bambino di 5 anni scomparso nella zona orientale di Salerno e che inizialmnete si era pensato fosse uscito dalla sua abitazione di Mariconda. Le ricerche hanno visto coinvolte le forze dell'ordine tra Carabinieri, Polizia e agenti della Municipale ma anche i tantissimi residenti della zona che si sono precipitati in strada per cercarlo a piedi, in auto e in scooter.

Ma il piccolo non si era mai allontanato dalla sua casa: si era addormentato all'interno di un armadio e non rispondendo alle chiamate della famiglia, era scattato l’allarme.

Un grande sospiro di sollievo, dunque, per tutta la città di Salerno: il bambino, infatti, dopo essere uscito allo scoperto, si è affacciato alla finestra in braccio alla mamma e ha salutato le tante persone sotto casa che lo avevano cercato per ore.

Il tutto seguito da un lungo applauso e dalla voce incredula dei residenti e abitanti del quartiere che avevano promesso di cercarlo tutta la notte se fosse servito. Il "tam tam" sui social aveva destato grande preoccupazione in tutta la città. Ed è sui social che il maggiore e comandante della Compagnia dei carabinieri di Salerno, Antonio Corvino, ha voluto ringraziare quanti si sono prodigati per la causa. “Grazie a tutti, grazie al cuore grande di Salerno. Il bambino “scomparso” è stato ritrovato e sta bene..ci ha solo fatto spaventare un po’. Vedervi per le strade, a piedi, in moto, in macchina a cercare tutti insieme è stato bellissimo. Insieme, tutto pesa meno”. Per fortuna, tutto è bene quel che finisce bene.