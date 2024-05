“Bioeconomia, Economia Circolare e …. Gastronomia”. Su questi temi si è svolto presso la Camera di Commercio di Salerno, il convegno organizzato dall'Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Campania (Ocf Campania) in collaborazione con Confersercenti, il Cluster Italiano della Bioeconomia Spring e il Bioeconomy day e la Camera di Commercio di Salerno.

L'evento, patrocinato dall'Università di Salerno, ha visto la partecipazione del presidente della Camera di Commercio di Salerno Andrea Prete, del presidente Provinciale Confesercenti Salerno Raffaele Esposito, della professoressa Marialuisa Saviano dell'Università di Salerno,della presidente dell'Ordine Regioanle dei Chimici e dei Fisici della Campania Rossella Fasulo, di uno dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico di Spring Giovanni Sannia.

La discussione del tema principale poi, ovvero Bioeconomia Circolare, è stata tenuta dal Direttore di Spring Mario Bonaccorso e dal presidente di Tempi di Recupero Aps Mario Cattaneo che hanno illustrato gli aspetti generali e l'impatto della bioeconomia circolare nelle scelte per uno sviluppo sostenibile.

Particolarmente interessante è stato poi il focus sui problemi legati all'utilizzo delle risorse e allo spreco che oggi si fa del cibo, sia nella gestione della grande distribuzione che nell'ambito delle abitudini delle famiglie. Successivamente, lo Chef del Ristorante Sustanza, Marco Ambrosino, ha illustrato come la riscoperta dei metodi fermentativi possa essere una via per il recupero degli scarti alimentari che, grazie all'arte gastronomica, diventano piatti di grande gusto.

Maria Vittoria Maradei, Chimica iscritta dell'Ocf Campania, ha descritto invece l'esperienza attuata nel comune di Caggiano della Mensa a Chilometro Zero e zero rifiuti, mettendo in evidenza come il coinvolgimento della comunità possa portare vantaggi sulla qualità del cibo delle mense dei nostri bambini e come quest'azione affiancata a momenti di formazione possa essere importante per una presa di coscienza da parte dei soggetti coinvolti dei temi legati allo sviluppo sostenibile.

Martino Di Serio infine, vicepresidente dell'Ocf Campania ha chiuso l'evento ponendo l'attenzione sul fatto che momenti di discussione sugli argomenti della Bioeconomia e della Economia Circolare, con un taglio adatto anche ai non addetti ai lavori, possano essere fondamentali per diffondere l'idea che le soluzioni ci sono ma bisogna essere convinti e disposti ad attuarle per il bene comune.

«La continuità dell'attenzione posta dall'Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Campania alla creazione della rete tra gli attori della sostenibilità passa anche attraverso la formazione - ha detto la presidente Rossella Fasulo - quale opportunità della messa a disposizione delle competenze professionali a vantaggio della comunità».