Salerno, blitz della polizia al rione Petrosino: controli e sequestri

Si inizia sempre da dove è partito tutto. In questo caso, dal rione Petrosino e dai colpi d’arma da fuoco che sono stati esplosi (più volte) nei pressi dell’abitazione di uno dei componenti la famiglia Bianco. La polizia di Stato ha oggi pomeriggio «controllato» il rione, presidiandolo con una trentina di uomini in divisa e in borghese e con le unità cinofile addestrate a cercare esplosivi e droga.

Il servizio di controllo straordinario è stato voluto dal questore di Salerno Giancarlo Conticchio e diretto in prima persona dal capo della Squadra mobile Gianni Di Palma.