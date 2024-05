Blitz dei carabinieri del Nas di Salerno, sigilli ad una casa di accoglienza per donne maltrattate. I carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità di Salerno, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo d'urgenza disposto dalla procura di Vallo della Lucania a carico di una casa di accoglienza per donne maltrattate ubicata nel Vallo di Diano e degli Alburni, poiché la struttura non era in possesso dei requisiti propedeutici all'esercizio dell'attività di “Casa di accoglienza per donne maltrattate” indicati nel catalogo dei servizi residenziali.

Il provvedimento - si legge in una nota a firma del procuratore Vincenzo Palumbo - scaturisce da un'ispezione eseguita dai Carabinieri del Nas di Salerno che avevano accertato diffuse carenze igienico-sanitarie nella struttura.

Ritenendo che la condotta contestata agli indagati sia contrastante con le prestazioni normative richieste alla struttura al momento dell'affidamento del servizio di ospitalità per le utenti, la Procura di Vallo della Lucania ha disposto il sequestro preventivo della struttura, previo ricollocamento delle ospiti presso altre idonee strutture.