Mercoledì 12 Settembre 2018, 10:09

«Oggi non è un giorno come gli altri perché hai la possibilità di scegliere, hai l’occasione di essere la scintilla del cambiamento, di essere l’eccezione». Inizia così il messaggio che gli studenti degli istituti superiori di Agropoli, Capaccio, Vallo della Lucania, Eboli e Battipaglia hanno ritrovato oggi, al rientro a scuola dopo le vacanze, su decine di volantini affissi all'esterno dei loro istituti.Ad affiggerli, con un blitz notturno, il gruppo segreto Mondo Vero. Il messaggio lasciato dal movimento, invita a una più profonda riflessione sul ruolo del singolo nella società odierna, offrendo la possibilità tramite un link a un portale web di mettersi in contatto con l’organizzazione.Il Mondo Vero si è fatto notare precedentemente per attività simili all’Università di Salerno, in altre scuole della Provincia, sul litorale di Capaccio-Paestum, in occasione del Meeting del Mare a Marina di Camerota e, più recentemente, nel centro di Salerno.