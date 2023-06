Salerno, tre borse di studio dell'azienda Nusco per l'università

Nusco S.p.A. («Società» o «Nusco»), società attiva nella produzione e commercializzazione di porte per interni e infissi in legno, PVC, alluminio e ferro a marchio «Nusco», quotata su Euronext growth Milan, annuncia il suo impegno nel co-finanziamento di una borsa di studio destinata al XXXIX ciclo del corso di dottorato di ricerca in innovative engineering technologies for industrial sustainability dell’Università degli studi di Salerno con specializzazione in «Ambienti virtuali e apparati sperimentali per lo sviluppo di infissi intelligenti».

La cifra stanziata da Nusco include complessivamente tre annualità di borsa di studio, tre annualità di budget per attività di ricerca e tre annualità di contributo per il funzionamento del corso di dottorato di ricerca.

Il progetto si inserisce all’interno delle iniziative promosse dalla Missione 4, componente 2 «Dalla ricerca all’impresa» - Investimento 3.3 «Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l’assunzione dei ricercatori dalle imprese» del Pnrr, con l’obiettivo di potenziare l’istruzione e la ricerca in ambito tecnologico e scientifico in modo da favorire la formazione professionale dei futuri talenti e supportarli nell’inserimento in contesti aziendali dinamici e di crescita.

Luigi Nusco, presidente e amministratore delegato di Nusco, ha dichiarato: «Credo fortemente che investire nella formazione e nella ricerca significa puntare sulla crescita di futuri talenti affinché possano sviluppare competenze sempre più richieste nel mondo del lavoro. Con il supporto ai dottorati di ricerca in discipline ingegneristiche, in particolare nell’ambito della sostenibilità industriale, vogliamo contribuire alla formazione di figure professionali capaci di esplorare l’industria del futuro, di affrontare le sfide della transizione ecologica, e di cogliere le opportunità di collaborazione con le aziende del territorio. Inoltre, la crescita di Nusco sarà sempre più legata ai principi di sviluppo sostenibile e di efficienza energetica, e questo progetto dimostra ulteriormente la nostra attenzione verso l’ambiente, i processi di economia circolare e l’uso efficiente delle risorse».