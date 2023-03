Cambio alla direzione del museo diocesano: arriva l'architetto Rossomando

Cambio al vertice per il Museo Diocesano “San Matteo” di Salerno: il nuovo direttore è l’architetto Carmen Rossomando, don Gaetano Landi nominato rappresentante legale. Al via un “nuovo corso”per il Museo Diocesano “San Matteo” di Salerno. Don Luigi Aversa, direttore da quasi 10 anni dell’Ente, infatti, lascia il posto all’architetto Carmen Rossomando.

L’arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, monsignor Andrea Bellandi ha optato per una figura laica mirando, così, ad una sempre maggiore interazione con la realtà culturale cittadina e ad una ulteriore conoscenza delle numerose normative che regolano la vita delle istituzioni culturali.

«Ringrazio Don Luigi per il contributo di passione, energia, impegno profuso da quasi 10 anni nella Direzione del Museo Diocesano – ha detto l’Arcivescovo S.E. Monsignor Bellandi - Tuttavia, il cambiamento è stato suggerito dal fatto che l’Arcidiocesi stia apportando importanti modifiche alla gestione dei Musei, con l’impresa sociale Salerno Opera, all’interno del progetto Salerno Sacra che coinvolgerà anche la Cattedrale, la Chiesa di San Giorgio e il Tempio di Pomona. E con la supervisione gestionale della Fondazione Alfano I: risulta preferibile, perciò, dare ampia libertà ai nuovi gestori di organizzare anche la strutturazione del Museo».

L’arcivescovo, nella stessa giornata di oggi, ha, inoltre, apportato una modifica al Regolamento del Museo “San Matteo”, per consentire che la legale rappresentanza dell’Ente possa essere disgiunta dalla figura del direttore. monsignor Bellandi ha, infatti, nominato don Gaetano Landi quale Componente e Presidente del Consiglio Affari Economici del Museo Diocesano “San Matteo”.