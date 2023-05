Salerno, da Cantina Verace le opere di Giovanni Nutty Trapanig

Martedì 30 maggio si terrà, da Cantina Verace (via Antonio Maria De Luca 4), l'esposizione di alcuni lavori di Giovanni Nutty Trapanig, salernitano classe 1981. Questo sarà l'ultimo appuntamento di maggio per Cantina&Cultura, il format pensato per unire cultura ed enogastronomia nel solco della valorizzazione del territorio.

Graffiti artist, designer e scenografo, Nutty Trapanig vive la street art in tutte le sue fasi, dall'essere considerata atto vandalico alla sua consacrazione nella cultura di massa. Il confronto con il tessuto urbano e sociale della sua città e la voglia di sperimentarsi, portano l'artista a sondare sempre nuove tecniche e tematiche.

Cantina Verace, come suggerisce il nome stesso, nasce dall’unione di due differenti mondi: quello elegante e raffinato dei vini, con una cantina che offre una selezione di oltre 150 etichette, e quello genuino e “verace” della cucina popolare salernitana, curata e rivisitata dallo chef Roberto Accarino proveniente dall’Accademia Niko Romito.