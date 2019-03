Giovedì 14 Marzo 2019, 21:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Caos e paura questa sera intorno alle 21.00 a Salerno, in pieno centro, a causa di un cittadino extra comunitario ubriaco. Aggrediti due militari dell'aliquota radiomobile dei Carabinieri, intervenuti sul posto in seguito a diverse segnalazioni da parte di residenti spaventati per la presenza dell'uomo palesemente alterato. All'arrivo dei militari che hanno provato a identificare quello che dovrebbe essere un cittadino est europeo, quest'ultimo ha dato di matto aggredendoli. Visto quanto stava accadendo, alcuni cittadini hanno provato a dare man forte ai militari. Ne è nato un parapiglia finito in mezzo alla carreggiata. L'uomo è stato poi arrestato, i due militari sono finiti in ospedale per essere refertati. Uno dei due potrebbe avere il setto nasale rotto.