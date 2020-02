© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da solo, con il volto coperto da une impugnando una, ha rapinato una sala slot nel centro diLa rapina è avvenuta la scorsa notte, nella sala, che si trova in viale della Repubblica, c'era il proprietario che quando si è visto davanti questa persona, che dall'accento era sicuramente un italiano, in un primo momento ha tentato di opporsi, poi, intimorito dalla minaccia della pistola, ha consegnato l'incasso della giornata,. A quel punto il rapinatore si è dileguato e al titolare dell'esercizio non è rimasto altro da fare che avvertire i carabinieri. Sono quindi partite le indagini dei carabinieri diper risalire all'identità del rapinatore. I militari hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza.