Salerno, rissa in carcere durante la partita di calcio tra detenuti

«Nel pomeriggio di ieri, nel carcere di Salerno, una trentina di detenuti si sono affrontati in una rissa mentre giocavano a calcio nel campo sportivo del penitenziario. Ad avere la peggio è stato uno dei due poliziotti penitenziari addetti al controllo che, intervenendo nell'immediato per cercare di riportare alla calma i reclusi, ha ricevuto un calcio alla schiena e ha riportato un trauma al polso destro». A darne notizia è Orlando Scocca, Fp Cgil Campania per la Polizia Penitenziaria.

«I carichi di lavoro della Polizia Penitenziaria del carcere di Salerno, come in tutti gli altri Istituti della Campania - sottolinea - stanno rasentano l'inverosimile. Accade sempre più spesso che un singolo poliziotto debba ricoprire contemporaneamente due incarichi in due diverse zone del carcere». Salvatore Tinto, segretario regionale Fp Cgil Campania, sottolinea: «Ufficialmente il carcere di Salerno soffre un sovraffollamento del 130% senza contare però i posti che non sono disponibili per ristrutturazioni e danneggiamenti che farebbero alzare la percentuale.

«Come già annunciato in precedenza - afferma Mirko Manna della Fp Cgil nazionale - chiediamo al governo, attraverso il ministro Nordio, il sottosegretario di Stato Andrea Delmastro delle Vedove e il capo Dap Giovanni Russo, di intervenire in modo incisivo sulla situazione delle piante organiche e sulle nuove regole d'ingaggio promesse da mesi. È necessario che tali normative siano più chiare, dirette e soprattutto celeri, al fine di garantire la sicurezza sia dei detenuti che degli operatori penitenziari».