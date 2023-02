È sempre il teatro a farla da padrone in questo ultimo fine settimana di febbraio salernitano. Ecco gli spettacoli in città e in provincia, che spaziano dalla comicità al teatro sociale. Al Nuovo domani alle 21 e domenica alle 18.30 va in scena la commedia «È tornato papà», con Ugo Piastrella, Gennaro Morrone, Ciro Girardi, Antonello Cianciulli, Claudio Collano, Aldo Flauto, Patrizia Capacchione e Rita Cariello. La commedia degli equivoci è la storia di una normale famiglia di madre, due figli e uno zio pittoresco, nella quale irrompe improvvisamente il padre, mai conosciuto dai ragazzi.

Al Giullare, nell'ambito della Rassegna Temprart, a cura di Renata Fusco, andrà in scena domani alle 20.30 e domenica alle 18.30, «L'istruttoria» di Peter Weiss - il processo di Francoforte sul Meno contro i capi e il personale del campo di sterminio di Auschwitz - per la regia di Clara Santacroce. Al Ghirelli, Mutaverso presenta la compagnia Il Teatro del carro, in scena oggi alle 20 con «Spartacu Strit Viù», una storia che si intreccia alla vita e alla lotta di Franco Nisticò, politico calabrese - originario di Badolato piccolo paese della provincia catanzarese - che, dopo essersi battuto per il miglioramento e l'ammodernamento della S.S. 106, per difendere i diritti di chi questa strada è costretto a farla ogni giorno, perde la vita al termine di un ultimo comizio tenutosi a Villa San Giovanni nel 2009.

Al Ridotto, domani alle 21.15 e domenica alle 19, nell'ambito della rassegna “Che comico!” sarà sul palco il giovane cabarettista napoletano Stefano De Clemente, vincitore del Premio Massimo Troisi della XIX edizione del concorso, in «Siamo un grande popolo». Al Genovesi domani alle 21.15 e domenica alle 19 torna «Rapsodia in nero. Maschere di fango», lo spettacolo di Carmine Tavarone che s'ispira alla vicenda narrata da Francesco Mastriani in «La Medea di Portamedina», regia di Marcello Andria. E' una storia di oscura drammaticità, sospesa fra l'orrore per i crimini perpetrati e la compassione per le violenze e le sopraffazioni subite: Coletta è un'eroina tragica, circondata da personaggi insidiosi ed ambigui, che l'hanno abbandonata o hanno approfittato di lei. Domani alle 21.15 e domenica alle 19.15 all'Arbostella la commedia della Compagnia All'Antica Italiana «M'aggia curà!» di Gaetano Troiano: un dottore libertino, interpretato dallo stesso Troiano, ha una forte passione per le donne che lo induce a tradire la moglie, appena sposata; l'arrivo di una suocera battagliera complicherà la situazione. Al Porta Catena domenica alle 18 l'Associazione Off/Cine presenta «Di Riffa & Di Raffa per Morte di Carnevale», scrittura scenica di Attilio Bonadies e Maria Teresa Schiavino, con Attilio Bonadies, Michele Schiavino, Emilio Leone, Giancarlo Capacchione e Flavia D'Aiello. Al delle Arti la Compagnia dell'Arte va in scena con «Biancaneve» per la rassegna «C'era una volta 11», domenica alle ore 11, 17 e 19 e 15; regia di Antonello Ronga.



In provincia al «Piccolo di Battipaglia» oggi alle ore 21, per gli amanti della poesia, si terrà la finale del contest Poetry Slam. Sempre a Battipaglia, domenica 26 febbraio alle 18.30, al teatro sociale Aldo Giuffrè va in scena «Ehi...prof! Posso venire la prossima volta?» con Paolo Caiazzo, Daniela Ioia e Giovanni Allocca. Domani alle 21 e domenica alle 19, a Le Muse di Baronissi, «Scena con delitto», giallo comico interattivo che unisce il teatro, l'animazione e il mondo dei videogiochi. Prodotto da TeatroNovanta per la regia di Manuel Mascolo, nasce da un'idea innovativa che consente agli spettatori di partecipare con lo smartphone allo spettacolo. Ad Agropoli al De Filippo si presenta «Rimettetevi comodi» in scena oggi alle 20.45, una terapia comico-musicale di Gino Rivieccio e Gustavo Verde, con Rivieccio e la Minale Big Band, che ripercorrono alcuni generi musicali, dagli anni 70 al night club, dallo swing alle armonie sudamericane, attraversando la satira di costume senza tralasciare alcuni celebri personaggi del repertorio del noto attore. E sempre a proposito di teatro il Centro Studi sul Teatro Napoletano, Meridionale ed Europeo, presieduto da Antonia Lezza, lancia il bando di selezione, destinato a 10 partecipanti, per partecipare alla decima edizione del seminario «Il racconto di sé» con il drammaturgo, attore e regista Enzo Moscato. La partecipazione, aperta a studenti, studiosi ed appassionati di teatro, è gratuita.