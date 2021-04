Salerno, casa in centro occupata usata come rifugio per consumare droga

Un'abitazione occupata abusivamente e destinata al consumo di stupefacenti è stata scoperta dai Carabinieri nel centro di Salerno, in via Giovanni Guarna. I militari della stazione Salerno Principale hanno raccolto le segnalazioni di alcuni residenti nella zona del Duomo in merito all'aumento del flusso di giovani non residenti con il probabile scopo di consumare droga tra i vicoli, al riparto dalle vie di maggior passaggio.

I Carabinieri hanno quindi scoperto in via Giovanni Guarna che un appartamento da poco liberato con sfratto esecutivo era stato occupato e destinato al consumo di droga. Al loro ingresso nell'abitazione, i militari hanno sorpreso un 23enne già noto alle forze di polizia, trovato in possesso di hashish e cocaina per uso personale oltre che di una pistola giocattolo. La droga è stata sequestrata e l'abitazione è stata liberata per farla tornare nel legittimo possesso dei proprietari. Nel corso di altri servizi condotti nella zona sono stati segnalati alla Prefettura, quali assuntori, altri tre soggetti sorpresi in possesso di modiche quantità di hashish.