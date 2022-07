A Cava il “premio arte e musica” nel ricordo di Franco Troiano

Torna domenica prossima a Cava de' Tirreni l’appuntamento con il “premio arte e musica- Franco Troiano”, intitolato all’indimenticato promoter fondatore. Ideato e organizzato dal 2017 dalla parrocchia S. Alfonso di via Filangieri gestita da Don Gioacchino Lanzillo per non dimenticare gli uomini illustri che hanno fatto grande la storia di Cava de’ Tirreni, il riconoscimento sarà assegnato nel corso della serata clou delle celebrazioni per Sant’Alfonso che sarà allietata dallo spettacolo di Simone Schettino. A ricevere quest’anno il premio sarà il noto imprenditore Franco D’Amico.

Un evento nel segno del ricordo dell’indimenticata personalità di Franco Troiano, per ringraziare ancora una volta Ciccio per la vitalità artistica e per il grande impegno nei confronti di questa città, per averla fatta crescere e conoscere a livello nazionale e per preservare il suo esempio e la sua opera con un premio a lui intitolato e indirizzato. Franco Troiano, per tutti Ciccio, è stato un punto di riferimento per la vita culturale e sociale di Cava de’ Tirreni: lungimirante e caparbio organizzatore di eventi capace, tra gli anni ’80 e ’90, di rendere un piccolo centro di provincia la capitale della musica dal vivo al Sud, con i live di star internazionali e big italiani.