Sabato 31 Agosto 2019, 13:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quando i poliziotti sono giunti nella sua abitazione per una perquisizione non ha esitato, secondo l'accusa, ad aizzare il suo cane contro gli investigatori. Un agente è stato azzannato e ha dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari. Ha riportato ferite guaribili in sette giorni.Il fatto è accaduto a Cava de' Tirreni, nel Salernitano. In manette è finito un 50enne del luogo che ora deve rispondere dell'accusa, oltre a quella di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, anche di coltivazione, detenzione e spaccio di stupefacenti.Nell'abitazione dell'uomo sono state rinvenute una macchina per il confezionamento sottovuoto oltre due vasi in vetro contenenti della marijuana essiccata. E ancora attrezzatura per la coltivazione e la potatura delle piante ed un rilevatore di microspie. La perquisizione nell'abitazione è scattata dopo aver notato che nella zona dove vive il 50enne era stato riscontrato un afflusso di veicoli sospetti. L'uomo è ora in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.