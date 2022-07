Valigia abbandonata, allarme bomba in centro arrivano gli artificieri: nel trolley solo mutande

L’arrivo a sirene spiegate di diverse pattuglie dei carabinieri ha lasciato senza fiato quanti erano a passeggio per il Corso ed in giro per saldi. Anche perchè i militari della compagnia Salerno, agli ordini del capitano Antonio Corvino, hanno bloccato una vasta area di strada pedonale. A far scattare l’allarme un trolley lasciato nelle vicinanze del negozio Pandora. La segnalazione giunta al centralino dell’Arma parlava di una persona che, camminando, avrebbe lasciato la valigia. Sul posto anche gli artificieri che, grazie all’aiuto del robot hanno prima radiografato il trolley e poi lo hanno spostato al centro del Corso, lontano da vetrine e palazzi per aprirlo e procedere in totale sicurezza. All'interno sono state trovate mutande.