Salerno, ferito in pieno centro da un colpo d'arma da fuoco: salvo il 17enne

La Squadra Mobile della Questura di Salerno sta indagando sul ferimento di un 17enne salernitano, colpito nella notte da un colpo d'arma da fuoco al petto. Il ragazzo è arrivato con mezzi propri al Ruggi dove è stato preso in carico dai medici del pronto soccorso. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. Spetterà ora agli agenti ricostruire il movente e la dinamica di quanto accaduto.

Il ferimento sarebbe avvenuto dopo la mezzanotte nel centro storico di Salerno. A sparare, secondo le prime informazioni raccolte, sarebbero state due persone in sella ad uno scooter. Al vaglio le immagini delle telecamere ed il racconto di eventuali testimoni. Il 17enne - che proviene da una famiglia nota alle forze dell'ordine - non ha precedenti penali ma in passato è stato protagonista di scaramucce che hanno reso necessario l'intervento della Polizia.