Si avvia a conclusione l’anno pastorale e l’arcivescovo Andrea Bellandi provvede, come abitudine, ad alcune nomine alla guida di parrocchie diocesane. Cinque i nuovi parroci a Salerno. Da settembre monsignor Claudio Raimondo, che il 17 marzo ha celebrato cinquant’anni di sacerdozio, lascia la parrocchia di Santa Trofimena nell’Annunziata, cuore del centro storico, considerata la chiesa “più salernitana” di tutte. Non a caso, il titolo di chi l’amministra è sì parroco, ma anche “priore” e il tempio è di proprietà del Comune tanto che la nomina di chi la guiderà deve prima “passare” dall’approvazione del consiglio comunale.

È una formalità, ma esprime l’appartenenza di quella chiesa alla città. Raimondo manterrà un doppio incarico in due storiche chiese salernitane: rettore di Sant’Anna al porto e di Sant’Andrea de Lavina. Il nuovo parroco dell’Annunziata sarà don Sabatino Naddeo , che dal 2011 è parroco di Santa Margherita e San Nicola del Pumpulo, nel quartiere Italia. Il sacerdote è una vera istituzione della zona orientale della città e la successione è impegnativa.

Bellandi ha scelto un nome importante per raccoglierne il testimone a Santa Margherita: don Ugo De Rosa, delegato per il Giubileo 2025, dal 2016 al 2023 sacerdote fidei donum in Turchia e attualmente vicario dell’Unità pastorale Centro storico. Don Aniello Senatore, finora amministratore della parrocchia di Sant’Eustachio, nella zona orientale, sarà parroco di San Giuseppe Lavoratore, a via Bottiglieri (comunità di 13 mila abitanti). Il predecessore, don Gerardo Bacco, trascorrerà un anno a Lourdes per svolgere il ministero di confessore in occasione del Giubileo.

A San Giuseppe sarà vicario don Walter De Stefano mentre, a Sant’Eustachio, il parroco sarà don Salvatore Aprile e vicario don Stefano Pesce. Dal 1° luglio don Vito Granozio sarà parroco di Santa Maria e San Nicola in Ogliara e rettore del santuario di Santa Maria della Stella, incarichi ricoperti, dal 2022, da don Antonio Zolferino. Sei nuovi parroci in provincia: don Antonio Caroppoli lascia la parrocchia di Santa Maria degli Angeli e la Rettoria di Santa Maria delle Grazie, ad Acerno, ed è sostituito da don Andrea Rossi, finora vicario.

Lo stesso don Caroppoli sarà vicario a Santa Margherita, a Salerno. Don Agostino D’Elia è nominato amministratore di San Bartolomeo, comunità ebolitana guidata finora dal vescovo ausiliare Alfonso Raimo. A fine giugno, i Missionari del Sacro Cuore lasceranno la parrocchia del Santissimo Corpo di Cristo, a Pontecagnano, dove sarà parroco don Raffaele Villani, finora parroco a Bracigliano.

Qui il nuovo parroco sarà don Francisco Saverio Guida, attualmente parroco a Montecorvino Rovella. Don Giovanni Coppola è il nuovo parroco di San Pietro e della parrocchia dei Santi Eustachio e Felice, a Mercato San Severino, dove sarà anche rettore del Santuario di Maria Santissima del Carmine in Ospizio. Infine, don Julian Rumbold sarà parroco dei Santi Pietro e Paolo, a Colliano.