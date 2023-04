Con i suoi quasi 70 anni di vita è uno dei negozi più antichi della città, un pezzo della sua memoria, una testimonianza di come si siano evoluti i costumi e il mondo stesso del commercio. Era il 3 novembre del 1955 quando Franco, papà di Adolfo Gravagnuolo, lo aprì in via Velia, affermandosi presto come la rivendita può accorsata di intimo e biancheria. Dal 1976, al timone è subentrato suo figlio, volto notissimo del terziario e per lungo periodo ai vertici dell’associazionismo. Adesso la saracinesca è destinata ad abbassarsi per sempre. E non per colpa della crisi, semplicemente perché come racconta il suo titolare, «a 73 anni voglio godermi il meritato relax».



La scritta in rosso «Vendita straordinaria per chiusura» che campeggia sulla vetrina dell’attività commerciale, ha fatto presto il giro del web, spingendo tantissimi amici e conoscenti a varcare la soglia per provare a convincere Gravagnuolo a ripensarci. «Nonostante tanti solleciti la decisione è ormai presa», racconta. Allo stato, dunque, la scelta sembra definitiva, malgrado il rammarico di generazioni di clienti per i quali Gravagnuolo non è stato solo garanzia di qualità e di affidabilità, ma anche uno spazio dove potersi fermare per una chiacchiera e un caffè. «Siamo stati un piccolo salotto – ricorda Adolfo – Nella nostra sala interna erano ospiti fissi il presidente dell’Ordine degli avvocati Luigi de Nicolellis, il barone Franco de Ippolitiis, direttore de Il Roma, il commendatore Edoardo Ventura del lido Nuovo Mercatello e tanti altri che si recavano da noi ma per scambiarsi opinioni, per condividere riflessioni e trascorrere un po’ di tempo insieme».

Gli anni più belli? Gravagnuolo non ha dubbi: «Sicuramente i Settanta, perché furono contrassegnati dall’economia keynesiana portata avanti dalla Dc e dal Psi. Fu una stagione assolutamente irripetibile che, insieme a molti dei suoi figli, fa parte di quella Salerno che non esiste più». I clienti che maggiormente gli sono restati nel cuore «sono quelli della zona del porto e del centro storico, perché - racconta – hanno continuato a portare avanti, negli anni, la tradizione del corredo. Li vorrei ringraziare tutti, uno per uno, per la grande fiducia che hanno sempre riposto in me, nel mio staff e nella mia attività e anche perché è grazie a loro se questa ritualità, ormai dimenticata, ha continuato a sopravvivere». Se infatti prima era strano pensare ai fiori d’arancio senza aver provveduto all’acquisto di intimo e biancheria per la casa, «saranno almeno una decina d’anni che nessuno si preoccupa più del corredo. Ma questa non è una peculiarità solo salernitana. I costumi e le abitudini al consumo sono radicalmente cambiate. Quanti ancora oggi si prendono la briga di mettersi ai fornelli e di cucinare con tutti i ristoranti e le tavole calde da asporto che ci sono in giro?».

Un mondo nuovo, insomma, a partire dall’idea di commercio. «È ovvio che sono cambiate tante cose negli anni – sottolinea il decano dei commercianti salernitani – E purtroppo non sempre in meglio. Mi riferisco soprattutto a Bersani che purtroppo ha distrutto tutto dando spazio ai capitalisti che non hanno mai fatto parte del nostro mondo. Per colpa sua tante attività di vicinato sono state costrette, progressivamente, a chiudere i battenti. Lattai, salumieri, artigiani sono spariti per lasciare il posto ai grandi centri commerciali».

Nello specifico, poi, secondo Gravagnuolo, anche Salerno è in una fase calante come confermano tante saracinesche abbassate che non hanno risparmiato, negli ultimi tempi, il centro cittadino così come la zona orientale: «Bisogna ammettere che è venuto meno il segmento della qualità e i risultati sono sotto gli occhi di tutti». L’ex presidente di Confcommercio nonché storico tifoso dei granata, è sereno: «Nel mio caso la scelta è figlia solo ed esclusivamente della necessità di riposarmi». Intanto l’altro negozio Gravagnuolo che ha sede a Pastena continuerà ad essere operativo.