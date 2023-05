Salerno, chiuso bar del centro per dieci giorni: vendeva alcol a minori di 16 anni

Vende alcol ai minorenni, chiuso per dieci giorni un bar del centro cittadino.

Il provvedimento è scattato in seguito ad alcuni controlli della Squadra Amministrativa della Questura di Salerno agli esercizi commerciali e ai locali di intrattenimento al fine di verificare l’osservanza delle prescrizioni imposte dalle leggi e dai regolamenti di settore che, come noto, ove disattese, possono determinare pericolo per l’incolumità degli avventori, con conseguenti negativi riflessi sull’ordine e sulla sicurezza pubblica.

«L'attenzione è massima sui gestori dei bar - commenta il questore di Salerno Giancarlo Conticchio - anche in considerazione dei diversi ragazzi che nel week end vanno al pronto soccorso in coma etilico: Questo fenomeno è attenzionato anche dalla procura dei Minorenni: stiamo facendo un monitoraggio sull'abuso delle sostanze alcoliche. Il mio monito ai gestori: verificate l'età anagrafica de clienti giovani».

Il titolare, a cui è stato elevato verbale di illecito amministrativo, era già stato deferito all’Autorità Giudiziaria per aver somministrato bevande alcooliche a minori di anni sedici.