Venerdì 19 Ottobre 2018, 12:00

Bevono un cicchetto o una birra «per spensieratezza». E, il più delle volte, il primo sorso di alcol arriva tra gli undici e i diciassette anni. È la fotografia dei giovani meridionali tra cui compaiono anche i salernitani che emerge dall'indagine sull'alcolismo di Eurispes ed Enpam, presentata pochi giorni fa. In provincia di Salerno, le persone seguite dai Serd e dagli Enti del terzo settore per problemi correlati all'alcol, lo scorso anno, sono state 921. Dunque, in Campania, una buona porzione dei soggetti in cura nei Servizi per le Dipendenze Patologiche si collocano nel Salernitano. A livello regionale il numero totale è di 3.160. La quota parte più consistente di uomini e donne prese in carico dai Serd si disloca nelle zone della Piana del Sele e del Cilento. Mentre il centro con maggiore affluenza è quello di Sant'Arsenio. La fondazione Logos, impegnata nella prevenzione e nel trattamento di problemi correlati all'uso di alcol e di droghe e ad altri disturbi psico-comportamentali, in due anni ha preso in carico 164 famiglie salernitane nelle quali vi è un problema legato ad una dipendenza.