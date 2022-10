Salerno, Cibum Extra torna martedì con workshop, dibattiti e progetti

Il food punta sulla formazione per combattere la crisi. Con la seconda edizione di In Cibum Extra in programma martedì 11 ottobre 2022 dalle ore 9 negli spazi di In Cibum, la Scuola di Alta Formazione Gastronomica che ha sede a Pontecagnano (via Leonardo Da Vinci, 17/A - Salerno), si ritroveranno chef, pizzaioli, pasticcieri, stakeholders e imprenditori del settore. Il tema scelto è «il gioco serio del food», inteso come il bisogno, per la ristorazione, di rimarcare l’importanza del rispetto delle regole ma al tempo stesso ristabilire il giusto equilibrio con l’approccio ludico, necessario a volte per far tacere il pensiero giudicante, cedere il passo alla sperimentazione e allo stupore per il quotidiano. Tra le novità c’è la partecipazione di In Cibum Lab, l’incubatore certificato MISE per le startup food related.

In Cibum Lab porterà la sua expertise ad In Cibum Extra con 3 workshop formativi rivolti ai ristoratori e imprenditori dell’Horeca. Ad aprire la giornata formativa, alle ore 9, sarà la tavola rotonda «CreAttivi - il decalogo del cambiamento». Un ragionamento a più voci sull’oggi e sulle cose da mettere in campo per fronteggiare con soluzioni possibili il futuro prossimo. Dopo i saluti istituzionali di Giuseppe Melara, presidente e Ad di Fmts Group, e di Mariagiovanna Sansone, direttore di In Cibum, seguiranno gli interventi di Riccardo Felicetti, Ceo del Pastificio Felicetti nonché presidente dei Pastai Italiani (aderenti all'associazione di categoria di Confindustria); Marta Cotarella, co-founder e direttrice di Intrecci Scuola di Alta Formazione di Sala; Silvio Moretti, direttore Area Sindacale e Formazione Fipe (Federazione Italiana Pubblici Esercizi); Imma Stizzo, responsabile del progetto Itaca per un’esperienza formativa immersiva e sensoriale, e chef Cristiano Tomei, ristorante Imbuto. Modera Paolo Vizzari.

Seguirà un’intensa giornata strutturata in oltre 20 sessioni formative esperienziali, 5 laboratori, 1 open space dedicato al networking con il coinvolgimento di oltre 18 formatori e 13 aziende partner. La mattina auditorium ci sarà chef Cristiano Tomei con il suo «Viaggio in Italia attraverso tre cotture della pasta» in collaborazione con Monograno Felicetti); seguirà il focus sulla pizza di Francesco Martucci, «Al vapore, fritta, al forno» (in collaborazione con Olitalia). Il pomeriggio si riprende con la presentazione della seconda edizione del libro «In Itinere – Viaggio tra generazioni, gusti e territori» a cura di Antonella Petitti (interverranno: Cristiano Tomei, Mariagiovanna Sansone, Riccardo Felicetti, Pier Maria Saccani) e si chiuderà con «La cucina mediterranea (e sostenibile)» di Gennaro Esposito (in collaborazione con In Cibum). Nel laboratorio di Pizzeria-Panificazione si comincia alle 10.30 con Francesco Arena per parlare della «Panificazione con grani antichi siciliani» (in collaborazione con Polin Group) e alle 14.30, dopo la pausa, si rimettono le mani in pasta con Pierangelo Chifari per l’incontro dal titolo «Petra Evolutiva dal campo alla lievitazione, la pizza che rispetta la filiera» (in collaborazione con Petra); seguono Antonio Sorrentino e Valentino Tafuri su «Pizza In teglia, lievitazioni e scelta del topping» (in collaborazione con Grangusto).

Ad aprire le sessioni del laboratorio di Cucina, alle 10.30, saranno Andrea Vezzani e Igino Morini su «Parmigiano Reggiano dal grattugiato alle croste: la sua versatilità in cucina»; per un momento di esperienza live Enzo Vizzari indosserà eccezionalmente il grembiule ed il cappello da chef per mostrare il suo risotto (in collaborazione con Riso Buono); alle 14.30 con Corrado Assenza incontro su «Frutta conservata». Alle 10.30 il laboratorio di Pasticceria sarà aperto da Luca Giannino e Giulia Miatto per l’incontro su «cereali germogliati nel grande lievitato: una nuova idea di Panettone» con Nello Iervolino si tratterà di «Dessert al piatto: innovare senza stravolgere»; mentre con Marco Rinella di «Dolci Giochi mignon». Per chi vuole approfondire i temi della tracciabilità, del digital marketing, e della gestione di clienti con intolleranze potrà seguire le sessioni dell’Aula Formativa realizzata con In Cibum Lab: alle 10.30 si parlerà di «Metodologie Innovative per la tracciabilità nella ristorazione» con Alessandro Condurro, patron di Michele in The World, franchising dell'Antica Pizzeria Da Michele e Giuseppe Coletti founder della Startup Authentico; alle 12.30 di «Gestione delle intolleranze in ambito ristorativo» con Pier Luigi Rossi, specialista in Scienza dell'Alimentazione, Gianpiero Perna e i founder della startup Essenza) e alle 14.30 di «Food digital marketing: strategie e spunti di successo per la ristorazione» con Paolo Vizzari, Marina Corrente e i founder della Startup Calton. Al primo piano, inoltre, ci sarà una postazione dedicata ad Itaca la start up che si occupa di progettare e realizzare prodotti formativi innovativi, grazie all’utilizzo di nuove tecnologie quali la realtà virtuale, la realtà aumentata e la mixed reality.

E chi vorrà potrà immergersi in questa nuova e sfidante esperienza. La prima sessione formativa in programma nel Ristorante Didattico è alle 11.30 con la «Pausa caffè esperienziale guidata da Piergiorgio Ciciliano (in collaborazione con illycaffè); alle 12:30 con Teo Musso spazio alla birra artigianale in ristorazione (in collaborazione con Baladin); alle 14:30 l’affascinante storytelling «Storia di una famiglia: i vini più rappresentativi» della Famiglia Cotarella con Paulo De Carvalho (in collaborazione con Famiglia Cotarella), alle 16 torna la Pausa caffè esperienziale con illy.