Cannalonga, il paese della secolare Fiera della Frecagnola ha festeggiato oggi i 100 anni di zia Maria Cortazzo. Za Maria come chiamano tutti in paese è stata accolta in chiesa da numerosi concittadini con il sindaco Carmine Laurito.

«Un augurio di cuore alla Nonna di Cannalonga - ha ribadito il primo cittadino - Zia Maria, donna ricca di valori, sempre dedita alla famiglia e al lavoro, un esempio per la nostra comunità».