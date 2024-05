Salerno, servizi straordinari della polizia davanti al cinema per il film sullo scudetto del Napoli

Servizi straordinari della Digos della polizia di Stato nei pressi dello stadio Arechi. Precisamente davanti al cinema The Space dove stasera sono in programma ben sette proiezioni, 14 in totale nel corso dell'intera giornata, del film «Sarò con te» di Aurelio De Laurentis che ripercorre la storia dello scudetto dall'interno dello spogliatoio attraverso le testimonianze dei protagonisti e della gente di Napoli.

Nei giorni scorsi ci sarebbe stata un po' di agitazione da parte di alcune frange della tifoseria granata che non avrebbero voluto la proiezione. Al momento la situazione è tranquilla.