Premio Sele d'Oro, Raphael Gualazzi chiude la kermesse di Oliveto Citra

Giunge al termine la 38esima edizione del Premio Sele d’Oro Mezzogiorno. Domani, sabato 10 settembre, a Oliveto Citra si terrà la cerimonia di consegna dei premi, in piazza Europa alle ore 21.00, e lo spettacolo di Raphael Gualazzi, La Mandirola e Lucariello. Dall’inaugurazione con l’attrice Isa Danieli alla visita del presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico; dall’incontro con l’imprenditore Oscar Farinetti alle conversazioni con la giornalista Francesca Mannocchi; dal confronto con il segretario generale dell’Istituto Italiano per gli Studi Storici, Marta Herling, al reading di poesie della scrittrice americana Devorah Major, passando per l’omaggio alla memoria del professor Mario Raffa: sono stati dieci giorni intensi, ricchi di dibattiti e ospiti, quelli che hanno caratterizzato la 38esima edizione del Sele d’Oro. E non sono ancora finiti: in programma oggi, venerdì 9 settembre, il confronto tra il presidente dell’università Luiss Guido Carli, Vincenzo Boccia, e il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. E domani, sabato 10 settembre, il seminario dal titolo “Una nuova frontiera per il Sud: il Meridionalismo liberale di Francesco Compagna, fra Croce e Salvemini”. Tra i presenti, l’ex ministro Anna Finocchiaro, il presidente della Svimez, Adriano Giannola, il presidente della giuria del Premio Sele d’Oro Mezzogiorno, Amedeo Lepore.

Sempre domani, alle 21.00 in piazza Europa, si terrà la cerimonia di consegna dei premi della 38esima edizione del Premio Sele d’Oro Mezzogiorno, Mediterranei, condotta dalla giornalista Giovanna Di Giorgio. Ad aprire la parte musicale sarà La Mandirola, cantautrice dell'Oltrepò Pavese con esperienze ibride tra musica e teatro. Esperienze che confluiscono nel suo progetto solista come cantautrice, prodotto da Giorgio de Petri e Luca Sparagino. Il suo primo disco uscirà a novembre. Tra i protagonisti di Mediterranei c’è anche Luca Caiazzo, in arte Lucariello, che presenta “Recitativi urbani - violoncello e dj set", un dialogo tra strumento classico e sonorità contemporanee alla ricerca di un equilibrio tra innovazione e tradizione. Al suo attivo i brani della Soundtrack della serie tv Gomorra che lo hanno potato in più di 120 Paesi e facendogli guadagnare un disco d’oro. A concludere la cerimonia, Raphael Gualazzi, raffinato ed elegante cantautore e pianista italiano, vincitore della categoria Giovani del Festival di Sanremo 2011 con il brano “Follia d’amore”, classificatosi, nello stesso anno, secondo all’Eurovision Song Contest. Il suo stile originale e poetico, estende la sua ricerca musicale nel campo dei generi jazz, blues e soul vantando collaborazioni con artisti del settore di fama nazionale e internazionale.