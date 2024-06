«Faceva il sindacato come dovrebbe essere fatto, con competenza e passione». È commosso Franco Tavella, ex segretario generale della Cgil ed attuale segretario generale dello Spi Campania, quando ricorda Margaret Cittadino, scomparsa ieri, con cui ha condiviso lotte sindacali ed una lunga militanza nella Cgil.

Franco Tavella, quando l’ha conosciuta?

«Ero uno studente universitario, quindi una vita fa. Sono arrivato alla Cgil nel 1988 e ricordo che Margaret era già lì. Era come è stata fino agli ultimi giorni, una compagna combattente esattamente come l’ultimo attimo in cui ha vissuto. Aveva un animo sensibile, riusciva a mettere insieme protagonismo e irruenza, con la tenerezza e la gentilezza. I ricordi che mi legano a lei sono tanti, la sua vita sindacale è stata lunga e piena. Mi piace ricordare che come delegata sindacale al Ruggi è stata la più votata tra tutte le sigle sindacali. Era di una popolarità straordinaria. Quando l’ho voluta con me nella segreteria confederale non hai mai chiesto il distacco sindacale perché ha sempre detto che voleva continuare a fare l’infermiera in ospedale ed esercitare il suo ruolo sindacale al di fuori degli orari di lavoro. Noi glielo avevamo chiesto pensando che potesse essere più libera per dedicarsi al sindacato».

Che ricordi ha del suo impegno da sindacalista?

«Era quello che il sindacato dovrebbe essere, un sindacato fatto di passione e competenza. Non sono numerosi i compagni, e lo dico senza retorica, che hanno il temperamento e lo stile di Margaret. Interpretava il sindacato abbinando al lavoro quotidiano la grande idealità, caratteristiche che non riguardano solo il sindacato ma l’impegno pubblico in generale».

Era ancora in contatto con lei?

«Nello Spi abbiamo creato un dipartimento di sanità a cui collaborava, per cui ho avuto modo di vederla spesso. Non usciva più nell’ultimo mese ed era complicato anche sentirla, prevalentemente ci scrivevamo. Anche negli ultimi tempi però hai dato il suo apporto nello Spi, ci aiutava a scrivere documenti ed il suo è stato un aiuto importante in un momento come questo, così delicato di attacco alla sanità pubblica. Era molto affaticata ma ci teneva molto ad esserci per dare una mano nelle questioni che riguardavano la sanità».

La difesa della sanità pubblica era il suo pallino e lo è stato fino alla fine...

«Ha fatto battaglie importanti sugli appalti nella sanità pubblica, sulle ditte esterne, sulla qualità degli ospedali. Vorrei ricordarla anche come grande pacifista, aveva una profonda sensibilità per le grandi storie internazionali, dai curdi alla Palestina. Quando partecipava alle riunioni era solita farci riflettere sui grandi eventi internazionali del momento, in particolare su quei popoli che sono particolarmente oppressi».

Che cosa lascia Cittadino dopo il suo lungo impegno sindacale?

«Resta une esempio per tutti. A me lascia tre cose: una dimensione di umiltà, qualità che dovrebbe essere sempre presente nell’impegno pubblico non solo in quello sindacale; un grande capacità di sacrificio per le battaglie sindacali in cui credeva; la dimensione etica che la portava a guardare verso le persone che hanno più bisogno. Rivendicava con orgoglio di essere comunista».

Come è stato lavorare con lei a stretto contatto?

«Nelle discussioni quando è stata con me in segreteria, c’era sempre stata una dialettica costante perché era pignola, preparata, ti costringeva a studiare soprattutto quando c’era un confronto su questioni sanitarie in cui lei era sempre ferratissima. Ma non trascendeva mai, la discussione era sempre sul merito delle questioni mai su cose personali; sul merito appunto, mai sui pettegolezzi».