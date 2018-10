Sabato 20 Ottobre 2018, 18:48

Dopo la condanna con l’accusa di associazione di stampo camorristico, la compagna di Fabio Iavarone, Anna Grimaldi, afferma che «non esiste e non è mai esistito un clan Iavarone-Stellato»: «Il mio compagno - scrive in una nota - sta scontando una pena definitiva di circa 20 anni fa. Fabio ha commesso dei reati in passato ma sta scontando il suo debito con la legge: chiediamo solo di essere lasciati in pace».