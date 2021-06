Salerno, cocaina e crak durante il lockdown: nei guai la banda dei pusher

Spacciavano cocaina, crack e marijuana: un giro d'affari vorticoso, non interrottosi neppure durante il lockdown e che, operante a Salerno città, portava nelle casse della gang, fino a 100mila euro al mese. La Procura ha chiesto il giudizio per i 45 indagati incastrati lo scorso febbraio al termine di una serrata attività investigativa culminata con l'esecuzione di 45 misure cautelari. L'appuntamento è per il 13 luglio nell'aula bunker del...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati