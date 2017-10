Salerno, nascondevano nei barattoli sotterrati nel giardino cocaina, eroina e crack: arrestati

Sabato 21 Ottobre 2017, 11:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella tarda serata di ieri, i carabinieri del Comando Provinciale di Salerno hanno arrestato Marco Sabatino, 42 anni, e Moreno Russo, 30 anni, entrambi salernitani e con precedenti penali.Nel corso di servizi preventivi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti svolti, i militari del Nucleo Investigativo hanno proceduto al controllo dei predetti, i quali stazionavano con atteggiamento sospetto nei pressi di un bar della zona orientale della città. In particolare, i carabinieri sono intervenuti dopo aver notato che i due si scambiavano furtivamente un involucro. A seguito di perquisizione personale, Sabatino e Russo sono stati trovati in possesso, complessivamente, di 27 dosi di crack, pari a 10 grammi. Successivamente, i carabinieri hanno esteso le perquisizioni alle abitazioni dei due fermati, dove sono state rinvenute altre 450 dosi di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, eroina e crack, del peso complessivo di 180 grammi. Oltre alla droga, sono stati sottoposti a sequestro anche un bilancino di precisione e la somma in contante di 15.500 euro. Sia i soldi che le sostanze stupefacenti erano occultati in involucri, alcuni dei quali sotterrati in un giardino.Considerati i rilevanti quantitativi di sostanze stupefacenti, Sabatino e Russo sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e rinchiusi nel carcere di Salerno, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.