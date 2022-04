Salerno, il Collegio geometri organizza quattro giornate di incontri sulla professione

Il Collegio provinciale dei geometri e geometri laureati di Salerno, presieduto da Felice Di Salvatore, organizza da martedì 5 a venerdì 8 aprile 2022 presso la Stazione Marittima di Salerno, “Io sono geometra. Incontri con la professione”.

Il taglio del nastro con la cerimonia di apertura del ricco programma avrà luogo martedì 5 aprile alle ore 9. L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Consiglio nazionale geometri e geometri laureati, della Cassa geometri e dei Collegi delle Province di Avellino, Benevento, Caserta e Napoli, oltre che della Regione Campania, della Città di Salerno, della Provincia di Salerno.

APPROFONDIMENTI L'INNOVAZIONE Campania, programma Burocrazia Zero: la svolta della rivoluzione... L'INIZIATIVA Napoli, presentata la piattaforma Acen110.it: imprese, condomini e... L'INIZIATIVA «Piattaforma digitale incentivi per le costruzioni», il...

La realizzazione delle quattro giornate trova spunto dalla considerazione che il Collegio, essendo il garante della professionalità, delle competenze e della deontologia dei suoi iscritti, ha il dovere di confrontarsi con il mondo esterno, al fine di legittimare la figura del geometra nell’ambito del Pnrr e negli interventi di ristrutturazione edilizia, nel risparmio energetico e nelle agevolazioni fiscali. Al tempo stesso, poiché i geometri sono sia interlocutori diretti delle Istituzioni che a contatto con le altre professioni, è necessario che si occupino della propria formazione e delle possibilità che offre il mercato, al fine di intraprendere responsabilmente la strada del futuro.

Per questo, desiderano da protagonisti condividere in sede istituzionale tematiche e problematiche di estrema attualità, quali il ruolo della professione e la sua riqualificazione in chiave moderna, l’efficientamento energetico, il rilancio dell’edilizia, dialogando costantemente con la politica, le imprese, i professionisti. Il Collegio, oggi più che mai, deve fare la propria parte, orientando al meglio le scelte verso i Cat per un diploma spendibile nel mondo del lavoro, incrementando i molteplici ambiti di applicazione delle competenze e i tirocini presso gli studi tecnici degli associati e contribuendo ai nuovi percorsi formativi accademici per i giovani aspiranti geometri.

Il Collegio di Salerno è grato al Consiglio nazionale geometri per l’attenzione che ha voluto riservargli, convocando a Salerno l’assemblea dei presidenti nei giorni 6 e 7 aprile per dare ancora più lustro al già ricco programma.