Salerno, colpi di arma da fuoco esplosi nella notte: indaga la polizia

Colpi di arma da fuoco ieri sera a Salerno, nel quartiere Pastena. In via Francesco Gaeta, almeno tre i bossoli ritrovati sul selciato, che sarebbero stati esplosi da un uomo a bordo di uno scooter con volto coperto da un casco integrale. Non è chiaro se siano stati indirizzati contro un preciso obiettivo o se si sia trattato di un'azione intimidatoria. Indaga la Polizia.