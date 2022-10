Salerno, la compagnia Nuova Edutipe al festival nazionale Serpente Aureo

Grande soddisfazione nel teatro salernitano: la Nuova Edutipe, compagnia teatrale che da anni porta in scena classici ed è ispirata a tre grandi del teatro partenopeo, Eduardo, Titina e Peppino De Filippo, rappresenta l’unica realtà del Sud Italia ad essere stata ammessa alla sesta edizione del Festival Nazionale di Teatro amatoriale “Serpente Aureo” di Offida, in provincia di Ascoli Piceno.

Una risultato che ancora una volta dimostra come sul territorio salernitano non sia morta la cultura teatrale, bensì il suo valore viene riconosciuto anche in un panorama nazionale. Tra oltre 90 lavori presentati, ne sono stati selezionati solo sette. Tra quelli scelti, anche la commedia “In questa casa niente bugie”, inedito portato già in scena sul territorio salernitano e che ha registrato il “sold out” nelle date previste in replica.

Un motivo di orgoglio per gli attori: «Ma soprattutto di responsabilità nel dover rappresentare degnamente in tale Festival non solo il nostro nome, ma anche l'immagine culturale della città di Salerno», spiega Pasquale Calenda, presidente della compagnia teatrale La Nuova Edutipe.

Dal 24 settembre all’11 dicembre si sviluppa un calendario ricco di spettacoli con la messa in scena di opere conosciute ed inediti apprezzati da pubblico e critica. Sabato 8 ottobre sarà la Nuova Edutipe a calcare il palcoscenico più accreditato del teatro amatoriale italiano.