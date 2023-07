Vietri sul Mare, al via i “Concerti d’estate” tra musica e danza da Mozart al tango sudamericano

Domani, martedì 4 luglio 2023, alle 21, taglio del nastro della XXVI edizione dei Concerti d’estate di Villa Guariglia. Ad ospitare il concerto inaugurale è il luogo che ha segnato l’inizio di tutto, quella che fu la residenza dell’ambasciatore Raffaele Guariglia, oggi tra le dimore della Provincia di Salerno nonché sede del Museo della Ceramica.

E si riprende il filo della memoria ospitando il concerto dei Solisti dell’Orchestra Sinfonica della Radio di Vienna.

Musica, libri, teatro, danza ed immagini, divisi tra Villa Guariglia, l’Area Archeologica di Fratte e il Castello di Arechi sono gli ingredienti di questa edizione.

Domani sera Anas Tamisier e Aileen Dullaghan, al violino, Mario Gheorghiu alla viola e Julia Schreyvogel al violoncello apriranno il loro concerto con Jagdquartett in B- Dur KV 458 di Wolfgang Amadeus Mozart. Il Quartetto 8 “La caccia”, datato 1784, appartiene alle composizioni successive alla rottura di Mozart con il mondo delle corti aristocratiche. Di Nino Rota la formazione viennese eseguirà il “Quartetto per Archi”. Se la musica da film rappresenta la parte più cospicua e, forse, più efficace di Nino Rota, va considerato che è proprio nel repertorio cameristico che troviamo il Rota più intimo e spontaneo.

Il secondo tempo sarà dedicato al Quartetto n. 1, op. 4 di Alexander Zemlinsky che segue con rigore lo schema classico in quattro movimenti, di cui i due estremi sono in forma sonata. La tecnica di elaborazione brahmsiana, unita al trattamento armonico di derivazione wagneriana è evidente fin dall’iniziale “Allegro con fuoco”, costruito attraverso un complesso materiale tematico, sezionato in successivi segmenti che vengono dissociati e ricomposti sin dal loro apparire.

Penultimo appuntamento il 28 luglio a Fratte con la Dance Company “to prepare for action”regia e coreografia di Claudio Malangone e l’ Arb Dance Company in “Amorosa-Mente” con le coreografie e regia di Irma Cardano. Finale col botto il 2 agosto con un progetto del Conservatorio Martucci che proporrà “Vi presento Matilde Neruda” di Liberato Santarpino, per la regia di Sebastiano Somma, il quale interpetrerà anche il poeta, in quell’ incontro tra il fascino della poesia e la musica legata alla tradizione sudamericana del tango.

Il festival è organizzato dal Cta Salerno aps con il sostegno della Provincia di Salerno, del Conservatorio Statale di Musica “G. Martucci” di Salerno, della Camera di Commercio - C.L.A.A.I, della Fondazione di Comunità Salernitana e con il patrocinio morale dei Comuni di Salerno e di Vietri sul Mare e il partenariato di Coldiretti Salerno – Campagna Amica, della Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana e dell’Acli Provinciale di Salerno.