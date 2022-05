PalaSele 2022, ripartono i grandi live: ecco il programma e le esclusive

Saranno i Modà a riaccendere le luci del palco del Palasele con il «Buona fortuna tour» con cui Francesco «Kekko» Silvestre (voce), Enrico Zapparoli (chitarra), Diego Arrigoni (chitarra), Stefano Forcella (basso) e Claudio Dirani (batteria) porteranno dal vivo i brani del loro nuovo progetto discografico «Buona fortuna tour - parte seconda» e del precedente «Buona fortuna tour - parte prima» (entrambi prodotti da Friends & Partners/licenza esclusiva Believe Artist Services).

Anche il secondo tour, come il precedente, contiene 6 brani inediti firmati dalla band milanese tra cui «In tutto l'universo», il brano pubblicato lo scorso 14 febbraio accompagnato da un video che racconta la storia d’amore tra il leader della band Kekko Silvestre e sua moglie (oltre 20 anni insieme). Il tour che li aspetta a partire dal prossimo 2 maggio, prodotto e organizzato da Friends & Partners, si chiuderà a Eboli sabato 28 maggio (recupero del 5 ottobre 2021, del 10 marzo e del 13 ottobre 2020). Sarà l’unica tappa in Campania per la band che in pochi anni ha conquistato il pubblico italiano - ottenendo 1 disco di Diamante, 9 dischi di platino e 2 dischi d’oro a cui si aggiungono 15 singoli certificati platino e 6 certificati oro e un lungo elenco di palazzetti e stadi sold out in tutta Italia - e ha sempre trovato nel live la sua condizione migliore.

Al PalaSele torneranno gli show oltre 2 anni dopo il Dpcm del 4 marzo 2020 che aveva sospeso eventi e spettacoli di qualsiasi natura; bloccando la stagione in corso. Le luci del palco di Eboli si riaccenderanno dopo 860 Giorni dall'ultimo show (Renato Zero con «Zero il folle in tour», 18-19 gennaio 2020). Riprogrammate le grandi tournée indoor attese a Eboli, tra grandi live posticipati per l’emergenza sanitaria e nuovi show organizzati in vista della ripartenza, sono 7 i tour attesi, 11 spettacoli in totale, in calendario da maggio a dicembre 2022. Tra gli show annunciati 3 gli acclamati ritorni (Modà, Antonacci, Notre Dame de Paris) e prima volta per 4 big (Pinguini Tattici Nucleari, Sfera Ebbasta, Me Contro Te, Salmo) pronti a fare tappa al PalaSele.

Con 3 tappe in esclusiva per tutto il Sud Italia (Pinguini Tattici Nucleari - tour indoor, Sfera Ebbasta, Me Contro Te) e 3 in esclusiva per la Campania (Modà, Biagio Antonacci, Salmo) il PalaSele si conferma tra le venues più importanti del Meridione e indiscusso tempio indoor della musica live della regione, la location dove si esibisce il top del pop italiano: Un traguardo raggiunto grazie alla sinergia ventennale con il comune di Eboli e ai costanti interventi strutturali effettuati, necessari ad esaltare le prestazioni del Palasport e a renderlo sempre più performante e accattivante per le esigenze delle produzioni nazionali e per gli spettatori.