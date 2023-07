Salerno, la sfida di Confindustria: «Pronti alla transizione»

Assemblea pubblica di Confindustria Salerno, il presidente Antonio Ferraioli traccia gli scenari tra scommesse e incognite nel segno di «Pensiero futuro», il tema scelto per l'incontro al teatro Augusteo. Quella che ci aspetta è una ripresa ancora fragile. Le ultime previsioni, contenute nell'Economic Outlook dell'Ocse, infatti ipotizzano che il Pil globale dovrebbe ridursi quest’anno al 2,7% dal 3,3% del 2022, prima di raggiungere un ancora modesto 2,9% nel 2024. A causare incertezze e timori, la spirale inflazionistica e i riflessi di una guerra alle porte dell’Europa che non accenna, purtroppo, a finire. Per l’Italia, e più in generale per l’Europa, è sempre l’Ocse a tracciare la strada per riagganciare lo sviluppo: la crescita sarà robusta se, e solo se, presto e bene saranno recuperati i ritardi nell'attuazione dei progetti di investimento pubblico del Pnrr che - va ricordato - con risorse pari a 209 miliardi di euro deve servirci per uscire dal contingente e tornare ad avere finalmente una visione futura di ciò che vogliamo diventare.

«Il rilancio di investimenti, riforme e produttività - dice Ferraioli - sarà però reale e possibile solo se riusciremo a ridurre le grandi disuguaglianze che lacerano il Paese dall’interno, dividendolo per generazioni, genere e territori, irrobustendo quindi le infrastrutture dell’istruzione, della sanità, delle reti di assistenza pubblica, puntando - al contempo - al raggiungimento della neutralità climatica.

Ma questa strada, di certo non lineare né facile, per ora l’abbiamo solo imboccata. Quei progetti che dovrebbero imprimere un’accelerazione alle transizioni digitale e verde, integrandole tra loro per una crescita equa e sostenibile, tardano a tradursi in cantieri, mentre il tempo, inesorabile, scorre. Siamo di fronte a trasformazioni planetarie, che devono imporci un rovesciamento di prospettiva su più livelli: economico, sociale, culturale, scientifico, tecnologico, umano. Stiamo transitando, e se è vero che nella vita niente deve essere temuto ma solo compreso, è tempo di capire di più cosa sta accadendo, in modo da temere di meno. In passato come Paese e sistema produttivo, è stato sufficiente adattarsi per rispondere a nuove istanze e sollecitazioni. Questa reazione, ora, non basta più. È tempo di cambiare».