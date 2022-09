Salerno, consegna documenti falsi per avere soldi e assegni in banca

Con documenti falsi otteneva da istituti di credito l'emissione di assegni o accedeva a finanziamenti di rilevanti somme di denaro. È quanto scoperto dalla Guardia di Finanza di Salerno che lo scorso 30 agosto ha arrestato un salernitano in flagranza di reato, in quanto trovato in possesso di documenti di identificazione e reddituali falsi utilizzati per ottenere illecitamente da istituti di credito l'emissione di assegni circolari o per accedere indebitamente a finanziamenti. Tra i documenti falsi trovati, carte d'identità, buste paga, dichiarazioni fiscali e certificazioni uniche. L'uomo è stato sottoposto a giudizio direttissimo nel corso del quale gli è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari.