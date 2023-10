Salerno in lutto: muore a 58 anni Fulvio Maffia, direttore del Conservatorio Martucci

Salerno piange l'improvvisa scomparsa di Fulvio Maffia, 58 anni, direttore del Conservatorio Martucci: fatale un malore, ieri sera, dopo che Maffia aveva presenziato a un concerto nella chiesa di San Giorgio.

«Partecipiamo al cordoglio per la prematura scomparsa del maestro Fulvio Maffia - è il messaggio del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli -. Un abbraccio a familiari, amici ed allievi. La nostra comunità è grata al carissimo Fulvio per il suo straordinario impegno come direttore del Conservatorio. Con la sua competenza e coinvolgente passione ha portato il Conservatorio a livelli di eccellenza didattica ed artistica contribuendo alla formazione di migliaia di musicisti. Ha valorizzato i talenti e diffuso l'amore per l'arte e la bellezza. Ne serberemo con riconoscenza il ricordo e l'ispirazione».

«Te ne sei andato improvvisamente, lasciandoci tutti increduli e sgomenti - scrive Luciano Provenza, presidente del Conservatorio -. Ti ho conosciuto per pochi mesi e in questo breve periodo ho potuto apprezzare la tua dedizione assoluta per il Conservatorio. Ti sei donato totalmente al Martucci senza limiti di tempo. A qualsiasi ora ti si poteva interpellare per superare difficoltà o risolvere problemi. Eri un punto di riferimento insostituibile per studenti e docenti. Lasci un ricordo indelebile nel cuore di quanti ti hanno conosciuto, un vero esempio per le future generazioni. Avevi uno straordinario senso pratico, un umorismo sempre sottile ed intelligente coniugato talvolta a quella tua aria malinconica. Cercherò con tutte le mie forze di realizzare il tuo sogno di poter disporre dell'auditorium, tuo obiettivo primario negli ultimi tempi.

Eri sempre alla ricerca di soluzioni esterne per sopperire la grave carenza delle aule. Quante idee e quanti sogni (villa Carrara, cinema Astra ecc.) hanno caratterizzato le nostre conversazioni. Hai conferito prestigio alla città di Salerno, rendendo il Martucci uno degli Atenei musicali più importanti d'Italia. Ciao Fulvio!».

Un messaggio di cordoglio anche da parte del Conservatorio di Napoli San Pietro a Majella: «Il Conservatorio di musica di Napoli, il Presidente, il Direttore, i Docenti e tutto il Personale, partecipa con profonda commozione al lutto che ha colpito l'intera comunità musicale per la prematura scomparsa del M° Fulvio Maffia Direttore del Conservatorio di musica di Salerno».