Salerno, il consiglio comunale rinviato per la mancanza di numero legale

Niente numero legale, salta la seduta del consiglio comunale di Salerno in cui, tra le altre cose, si sarebbe dovuto discutere dei debiti fuori bilancio e, soprattutto, della vicenda legata alla deviazione del torrente Fusandola.

Solo 16 i consiglieri di maggioranza presenti in aula, uno in meno per il raggiungimento della soglia. La minoranza, compatta, lascia l'aula prima dell'appello. Ripetuto per tre volte. Alla terza chiamata, non resta al presidente del consiglio che prendere atto della mancanza del numero legale.