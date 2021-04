Salerno, controlli antidroga: un arresto e un denunciato

Un arrestato e un denunciato ieri a Salerno nell'ambito dei controlli antidroga dei militari della Compagnia Carabinieri di Salerno. I militari della sezione operativa del dipendente Nor hanno arrestato G.A., salernitano di 39 anni, pregiudicato, per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. Sono stati sequestrati complessivamente 1,35 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento delle dosi e circa 400 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività illecita.

APPROFONDIMENTI L'INCONTR Vertenza Maccaferri, Bilottipromuove una riunione al Mise SALERNO Truffe degli idrocarburii fratelli-dipendentisi difendono dal gip IL CASO Salernitana, Castori positivo al Covid:«Sto bene, ci vuole... SALERNO Invia alle sue amichele foto del figlio nudocondannato...

Il 39enne è stato posto ai domiciliari. Nel pomeriggio di ieri invece, personale della Sezione Radiomobile ha denunciato in stato di libertà, per detenzione a fini di spaccio, D.L.U., 22enne salernitano residente a Montecorvino Rovella, incensurato, poiché trovato in possesso di 8 grammi di hashish suddivisa in dosi e la somma di 320 euro ritenuta probabile frutto dell'attività illecita. Droga e denaro sono stati sottoposti a sequestro.